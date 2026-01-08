Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
76.40CHF
-1.94CHF
-2.48 %
09:01:11
SWX
08.01.2026 13:24:38
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
75.05 CHF -4.22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Glynis Johnson hob ihre Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal leicht an. Wichtiger für den Aktienkurs sei aber der Ausblick des Baustoffkonzerns auf 2026. Zuversicht für die Margen im US-Geschäft sei hier zentral, schrieb sie am Donnerstag./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 06:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.30 €
|
Abst. Kursziel*:
72.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
73.27%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
