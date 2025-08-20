Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
D-Wave Quantum-Aktie steigt weiter: Experten warnen vor möglicher Überbewertung
Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
Saint-Gobain Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Finanzziele des Baustoffkonzerns, die als realistisch angesehen worden seien, halte er den neuen Ausblick bis zum Jahr 2030 für eindeutig positiv, schrieb Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Jahren sehe er deshalb für die Aktie in den kommenden Jahren weiteres Aufwärtspotenzial./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
91.82 € 		Abst. Kursziel*:
19.80%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
90.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.71%
Analyst Name::
Harry Goad 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:39 Saint-Gobain Neutral UBS AG
09:37 Saint-Gobain Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
08:50 Saint-Gobain Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.25 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
