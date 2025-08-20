Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Saint-Gobain Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Saint-Gobain nach dem Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Finanzziele des Baustoffkonzerns, die als realistisch angesehen worden seien, halte er den neuen Ausblick bis zum Jahr 2030 für eindeutig positiv, schrieb Harry Goad in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der starken Kursentwicklung in den letzten Jahren sehe er deshalb für die Aktie in den kommenden Jahren weiteres Aufwärtspotenzial./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
91.82 €
|
Abst. Kursziel*:
19.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
90.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.71%
|
Analyst Name::
Harry Goad
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
Analysen zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.25
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12.05.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|10.03.25
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|04.03.24
|Saint-Gobain Verkaufen
|DZ BANK
|09:39
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|08:50
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Saint-Gobain Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|91.40
|0.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|
Jefferies & Company Inc.
DocMorris Buy
|09:52
|
Jefferies & Company Inc.
Redcare Pharmacy Buy
|09:49
|
Deutsche Bank AG
TRATON Buy
|09:40
|
UBS AG
Diageo Buy
|09:39
|
UBS AG
Saint-Gobain Neutral
|09:38
|
UBS AG
Apple Neutral
|09:37
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Saint-Gobain Buy