Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

78.74
CHF
-0.10
CHF
-0.13 %
30.10.2025
SWX
31.10.2025 06:38:58

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
80.61 CHF -1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Quartals-Umsatzzahlen von 115 auf 110 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Baustoffkonzern habe die Erwartungen erfüllt und eine gute Kostenkontrolle gezeigt, schrieb Elodie Rall am Donnerstagabend. Die Schätzungen könnten allerdings wegen des schwachen US-Geschäfts ebenso unter Druck geraten wie der Aktienkurs./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 20:44 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87.24 € 		Abst. Kursziel*:
26.09%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
83.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.55%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse