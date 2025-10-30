Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

78.74
CHF
-0.10
CHF
-0.13 %
30.10.2025
SWX
Saint-Gobain Buy

Saint-Gobain
80.61 CHF -1.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 141,10 Euro auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Herstellers von Leichtbaustoffen mit starkem Wachstum in Lateinamerika und Asien sowie Outperformance in der Bauchemie dürfte hinsichtlich der mittelfristigen Ziele beruhigen, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Für die Margen sei der Geschäftsmix des dritten Quartals nicht gerade förderlich, ins neue Jahr hinein sei allerdings mit mehr Ergebnisdynamik zu rechnen. Saint-Gobain bleibt ein Favorit von Jefferies./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
141.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
87.24 € 		Abst. Kursziel*:
61.74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
83.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.74%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse