|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.08.2025 09:17:11
Saint-Gobain Buy
Saint-Gobain
78.83 CHF -8.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 143,00 auf 140,30 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des Baustoffkonzerns am 6. Oktober könnte zu einem wesentlichen Kurstreiber werden, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse sich für die kommenden Jahre glaubwürdige, aber auch hinreichend ambitionierte Wachstumsziele setzen./rob/mis/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
98.82 €
|
Abst. Kursziel*:
41.98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse