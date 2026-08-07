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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Aktie bewertet 07.08.2026 11:49:44

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Alex Irving genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

DHL Group
51.71 CHF -0.05%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 45 auf 47 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving lobte nach dem Quartalsbericht am Donnerstag die Geschäftsvolumina der Bonner, monierte aber die ambitionierte Bewertung der Aktien.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 11:31 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0.6 Prozent auf 54.96 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Abwärtsrisiko von 14.48 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 159’579 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 22.6 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 20:56 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Neutral-Analyse: UBS AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DZ BANK bescheinigt Kaufen für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Overweight-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Bildquelle: AIF,Deutsche Post
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