Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experten-Analyse 07.08.2026 11:43:44

Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von UBS AG

Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von UBS AG

UBS AG-Analyst Polo Tang hat eine umfassende Analyse des Deutsche Telekom-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Deutsche Telekom
26.97 CHF -1.56%
Kaufen Verkaufen

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die grösste Überraschung des Quartalsberichts sei die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.3 Prozent auf 28.78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’192’661 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 7.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

Deutsche Telekom-Aktie: Morningstar sieht Nachholbedarf und bescheinigt kräftiges Aufwärtspotenzial
DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor

Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten