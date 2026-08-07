Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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07.08.2026 11:43:44
Analyse: Buy-Bewertung für Deutsche Telekom-Aktie von UBS AG
UBS AG-Analyst Polo Tang hat eine umfassende Analyse des Deutsche Telekom-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen mit einem Kursziel von 36,20 Euro auf "Buy" belassen. Die grösste Überraschung des Quartalsberichts sei die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms gewesen, schrieb Polo Tang am Donnerstag.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 11:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.3 Prozent auf 28.78 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 25.78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1’192’661 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 7.4 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 05:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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