Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’544 0.7%  SPI 17’305 0.7%  Dow 47’369 0.8%  DAX 23’987 0.1%  Euro 0.9289 -0.2%  EStoxx50 5’695 0.5%  Gold 4’135 0.5%  Bitcoin 84’468 -1.0%  Dollar 0.8039 -0.1%  Öl 63.9 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sika41879292Novartis1200526NVIDIA994529Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren verloren
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ahold Delhaize (Ahold)-Investment von vor 3 Jahren verdient
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken
Problemtochter 11.11.2025 09:40:00

BLKB-Aktie tiefer: Kantonalbank gibt Radicant-Lizenz zurück und leitet Liquidation ein

BLKB-Aktie tiefer: Kantonalbank gibt Radicant-Lizenz zurück und leitet Liquidation ein

Die Baselbieter Kantonalbank (BLKB) stellt den Betrieb ihrer Online-Bank Radicant nach erfolglosen Verkaufsbemühungen ein.

Sie gibt nun die Banklizenz von Radicant zurück und leitet die geordnete Liquidation ein.

Auch nach Prüfung von diversen Verkaufsoptionen habe man keine Lösung zur Fortführung von Radicant gefunden, teilte die BLKB am Dienstag mit. Dass die Kantonalbank aus der Problemtochter aussteigen will, hatte sie bereits im September angekündigt. Nun habe man entschieden, dass Radicant die Geschäftstätigkeit aufgeben werde, heisst es in der Mitteilung.

Kunden und Mitarbeitende unterstützen

Die Kundinnen und Kunden sollen ab sofort über das weitere Vorgehen informiert werden. Es würden derzeit "Anschlusslösungen" geprüft, schreibt die BLKB. Die Kundeneinlagen blieben jedoch vollständig geschützt.

Die Mitarbeitenden der Radicant würden im geplanten Prozess "eng begleitet und unterstützt", heisst es weiter. Laut Angaben vom September beschäftigt die Radicant-Gruppe 94 Mitarbeitende (Vollzeitstellen) an den Standorten in Zürich, Lissabon sowie Pristina. Hinzu kamen damals 10 externe Mitarbeitende am Standort Belgrad.

Seit längerem in Turbulenzen

Die BLKB befindet sich wegen ihrer im Jahr 2023 gestartete Online-Bank Radicant seit längerem in massiven Turbulenzen. So musste die BLKB im Halbjahr als Folge der Übernahme des Fintechs Numarics durch Radicant eine massive Wertberichtigung vornehmen. Numarics war im Oktober 2024 als "Befreiungsschlag" übernommen worden und hätte der Radicant Bank neues Wachstum bringen sollen.

Wegen der hohen Wertberichtigungen verliessen Bankratspräsident Thomas Schneider und CEO John Häfelfinger die Kantonalbank per Ende Juli 2025. Auch der Radicant-CEO wurde ausgewechselt und Radicant-Verwaltungsratspräsident Marco Primavesi kündigte per Jahresende 2025 seinen Rücktritt an.

Ergebnis belasten

Die gescheiterte Expansion mit der Online-Bank wird auch das Jahresergebnis 2025 der Kantonalbank belasten, wie die BLKB schreibt: Dieses werde voraussichtlich um bis zu 60 Millionen Franken tiefer ausfallen als im Vorjahr.

Derweil erwarte die Bank für das Stammhaus im Jahr 2025 einen operativen Geschäftsgang auf Vorjahresniveau. Zudem rechne sie mit gleichbleibend hohen Ausschüttungen an die Zertifikatsinhaberinnen und -inhaber sowie an den Kanton Basel-Landschaft.

Aktien der BLKB verlieren an der SIX zwischenzeitlich 0,42 Prozent auf 938,00 CHF.

tp/uh

Liestal (awp)

Weitere Links:

BLKB-Aktie stabil: BLKB will Radicant verkaufen

Bildquelle: BLKB
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mittwoch um 18 Uhr live: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest

Erfahrung ist wertvoll - doch Erinnerungen sind trügerisch. Sie verzerren, ergänzen oder lassen Details weg, bis ein falsches Bild entsteht. Dieses Webinar zeigt, warum das Gehirn keine objektive Aufzeichnung liefert und wie diese Verzerrungen Trading-Entscheidungen unbewusst beeinflussen.

Schnell noch Plätze sichern!

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – mit Tim Schäfer

Ist der Hype um Abnehmspritzen wie bei Novo Nordisk und Eli Lilly vorbei – oder stehen wir erst am Anfang einer langfristigen Revolution im Gesundheitswesen? 💉📉

Im heutigen Gespräch mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia sprechen wir über die spannendsten Pharmawerte 2025. Neben den Abnehmspritzen blicken wir auch auf klassische Pharma-Giganten wie Pfizer, Johnson & Johnson, Roche, Novartis, AstraZeneca und GSK. Tim analysiert Übertreibungen, Rücksetzer und langfristige Chancen für Buy-and-Hold-Strategien – mit Fokus auf Dividende, KGV und Krisenresistenz.

💬 Was ist vom Abnehmtrend langfristig zu halten?
💬 Welche Pharma-Aktien sind aktuell unterbewertet?
💬 Was spricht für konservative Dividendenwerte im Gesundheitssektor?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:44 Marktüberblick: Analysten bewegen Kurse
08:48 SMI macht kräftigen Satz nach oben
06:59 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursgewinne zum Wochenstart
10.11.25 Logo WHS Super Micro Computer: SMCI Aktie unter Druck – Jetzt "günstig" kaufen?
10.11.25 Vom Kulttelefon zum KI-Treiber – Nokia erlebt seine 6G-Renaissance
06.11.25 Julius Bär: 21.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Advanced Micro Devices Inc, Microsoft Corp, NVIDIA Corp
06.11.25 Abnehmspritzen – Ist der Hype vorbei? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
04.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Richemont, Geberit
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’078.08 19.16 U5BSSU
Short 13’346.51 13.54 B6CSKU
Short 13’811.57 8.96 SI9BRU
SMI-Kurs: 12’544.48 11.11.2025 09:47:28
Long 12’024.85 19.46 SZ8B6U
Long 11’779.56 13.99 SIXBJU
Long 11’271.58 8.93 SJ9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag schwächer
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag mit Verlusten
Roche-Aktie deutlich im Plus: Studienerfolg mit Multiple-Sklerose-Mittel Fenebrutinib erzielt
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
BYD-Aktie gewinnt an Interesse: Das steckt hinter dem Aufschwung beim Tesla-Konkurrenten
Barrick Mining-Aktie steigt: Mehr Umsatz und Gewinn in Q3
Shutdown-Ende in Sicht? SMI und DAX schlussendlich stärker -- US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 45: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
09:59 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax beißt sich an 24.000 Punkten fest
09:58 Kreise: Bayern will keine neuen Schulden machen
09:53 Vodafone steigert Umsatz - Deutschland-Geschäft läuft wieder besser
09:52 Kaufempfehlung treibt SUSS MicroTec-Aktie weiter an - Charthürde
09:56 Warum die Ölpreise etwas nachgeben
09:45 Mehr Aufträge: Elektroindustrie erholt sich
09:46 Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge Richtung Rekordhoch
09:42 KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
09:34 ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Rational auf 1050 Euro - 'Outperform'
09:34 ANALYSE-FLASH: UBS hebt Redcare Pharmacy auf 'Neutral' - Ziel runter auf 74 Euro