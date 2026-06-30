Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das Hauptaugenmerk werde wohl auf der Preisgestaltung und der Nachfrage im Kurzstreckengeschäft liegen, schrieb Harry Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Frage sei, ob die Nachfrage im Kurzstreckengeschäft von der verbesserten Situation im Nahen Osten und der verbesserten Treibstoff-Verfügbarkeit profitiere./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26.76 €
|
Abst. Kursziel*:
23.32%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.44%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
22.06.26
|Ryanair bindet CEO O'Leary bis 2032 - Aktie in Grün (AWP)
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19.06.26
|Michael O'Leary bleibt bis 2032 bei Ryanair-Chef (AWP)
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31.05.26
|Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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18.05.26
|Aktie in Grün: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose (AWP)
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18.05.26
|Wdh: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose (AWP)
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17.05.26
|Ausblick: Ryanair mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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14.05.26
|Ryanair-Aktie verliert: Betriebsteil eines Tochterkonzerns kann in Deutschland Betriebsrat wählen (AWP)
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03.05.26
|Erste Schätzungen: Ryanair öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ryanair
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|Bernstein Research
|16:35
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|15.06.26
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|08.06.26
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|Bernstein Research
|16:35
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|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|22.06.26
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|Bernstein Research
|15.06.26
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|08.06.26
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|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Bernstein Research
|20.02.26
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|27.40
|1.44%
Aktuelle Aktienanalysen
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