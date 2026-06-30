SMI 998089 / CH0009980894
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30.06.2026 19:20:00
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo
Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.Weiterlesen!
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Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord schliesslich leichter -- DAX beendet Handel stark -- Asiens Börsen letztlich uneins
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