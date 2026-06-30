Philips Aktie 1106818 / NL0000009538
21.91CHF
-0.07CHF
-0.33 %
17:29:38
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.06.2026 15:56:36
Philips Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips vor Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 25,40 Euro belassen. Analystin Susannah Ludwig erwartet in einer am Dienstag vorliegenden Studie ein Wachstum am oberen Ende der Prognosespanne. Hinsichtlich der Margenentwicklung sei das zweite Quartal aber wohl schwieriger gewesen./rob/tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 03:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Market-Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
25.40 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
23.86 €
|
Abst. Kursziel*:
6.45%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
23.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.68%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
31.05.26
|So schätzen Analysten die Philips-Aktie ein (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie fester: Starkes Quartal trotz Logistik-Frust (AWP)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.04.26
|Philips-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.03.26
|Philips-Aktie: Was Analysten im März vom Papier halten (finanzen.net)
|
28.02.26
|Wie Experten die Philips-Aktie im Februar einstuften (finanzen.net)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
Analysen zu Philips N.V.
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|21.82
|-0.73%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:37
|
Jefferies & Company Inc.
Yara International ASA Hold
|16:35
|
JP Morgan Chase & Co.
Ryanair Overweight
|15:59
|
Deutsche Bank AG
Tesla Buy
|15:57
|
UBS AG
United Parcel Service Buy
|15:56
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|15:45
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|15:43
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral