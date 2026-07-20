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20.07.2026 08:39:33

Ryanair Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 02:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Ryanair Outperform
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Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
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