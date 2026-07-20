Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
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Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Ticketpreise im ersten Halbjahr entwickelten sich trotz eines jüngsten Aufschwungs etwas schwächer als erwartet, schrieb Ruairi Cullinane am Montag nach den Zahlen für das erste Geschäftsquartal. Längerfristig sei das Geschäftsmodell der Airline dank niedriger Kosten und hoher Margen aber attraktiv./ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
24.40 €
|
Abst. Kursziel*:
18.85%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
24.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.79%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
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10.07.26
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|Erste Schätzungen: Ryanair präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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30.06.26
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22.06.26
|Ryanair bindet CEO O'Leary bis 2032 - Aktie in Grün (AWP)
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19.06.26
|Michael O'Leary bleibt bis 2032 bei Ryanair-Chef (AWP)
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31.05.26
|Analysten sehen bei Ryanair-Aktie Potenzial (finanzen.net)
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