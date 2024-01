LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 55 auf 50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der vom Energiekonzern aktualisierte Ausblick auf das Jahr 2024 führe zu einer Senkung der Gewinnschätzung und auch des Kursziels, schrieb Analyst Peter Crampton in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bekräftigt aber seine positive Empfehlung für die Aktie, denn die Kursschwäche sei übertrieben. Er sieht in dieser eine langfristige Kaufgelegenheit./tih/ajx;