RWE 41.52 CHF 4.51% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 46,5 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien stark, selbst wenn man positive einmalige Effekte herausrechne, schrieb Javier Garrido in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prozentual zweistellig über seiner Annahme und der Konsensschätzung./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.