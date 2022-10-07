RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
12.11.2025 09:20:48
RWE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 46,5 Euro auf "Overweight" belassen. Diese seien stark, selbst wenn man positive einmalige Effekte herausrechne, schrieb Javier Garrido in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) prozentual zweistellig über seiner Annahme und der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
46.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
44.35 €
Abst. Kursziel*:
4.85%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
44.21 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.18%
Analyst Name::
Javier Garrido
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
