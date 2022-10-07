Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

38.00
CHF
13.13
CHF
52.79 %
07.10.2022
SWX
RWE Outperform

RWE
41.52 CHF 4.51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Insbesondere dank eines positiven Einmaleffektes in Form des Rechenzentrums-Verkaufs in Großbritannien habe der Energiekonzern die Erwartungen mit Blick auf das operative Ergebnis deutlich übertroffen, schrieb Deepa Venkateswaran am Mittwoch. Die Jahresprognose sei wie erwartet bestätigt worden./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:53 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44.35 € 		Abst. Kursziel*:
-7.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44.21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.26%
Analyst Name::
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse