RWE 32.84 CHF -1.59% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energiekonzern setze auf mehr Klarheit in der deutschen Energiepolitik, schrieb Alexander Wheeler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Manager des Unternehmens./rob/bek/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:37 / EDT



