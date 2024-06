ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im Mai habe es keine Erholung der Stromnachfrage von ihrem Krisenniveau gegeben, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Freitag vorliegenden Studie zu europäischen Versorgern. Fossile Energieträger kämen neuerdings auf weniger als ein Viertel des Strommixes in der Europäischen Union. RWE sei als Entwickler erneuerbarer Energien interessant wegen des Wachstums./tih/zb;