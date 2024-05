NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit Verweis auf einen "Handelsblatt"-Bericht, wonach der Energiekonzern seine Beteiligung am Übertragungsnetzbetreiber Amprion veräußern könnte, skizzierte Analyst Ahmed Farman verschiedene Szenarien. Ein möglicher Verkauf mit einem Aufschlag würde RWE helfen, Werte zu heben, heißt es in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daraus würden auch Optionen für höhere Ausschüttungen an die Aktionäre resultieren./gl/zb;