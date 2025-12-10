DAX 40-Papier RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in RWE von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die RWE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die RWE-Aktie letztlich bei 42.32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die RWE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.363 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.12.2025 103.19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43.67 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 3.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von RWE belief sich zuletzt auf 31.56 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch