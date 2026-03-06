Rolls-Royce 12.64 CHF 0.89% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1320 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate für 2025 seien stark ausgefallen, die Risiken stiegen aber ebenfalls, schrieb David Perry am Montag. Er sieht Rolls-Royce wesentlich robuster./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.