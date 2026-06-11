Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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Rolls-Royce Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1270 auf 1430 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. George McWhirter hob am Donnerstag in seiner Analyse europäischer Triebwerkhersteller vor allem die Defensivqualitäten der Briten hervor. Hinsichtlich der zivilen Luftfahrt ist er eher vorsichtig und setzt daher auf Aktien, die auch eine Schwäche in der Flugaktivität gut verkraften können. Die Kapazitäten bei Großraumflugzeugen seien bei steigenden Treibstoffkosten üblicherweise stabiler als die von Schmalrumpfflugzeugen. Rolls-Royce sei in Großraumflugzeugen besonders stark vertreten, gefolgt von MTU und Safran./ag/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
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Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12.53 £
|
Abst. Kursziel*:
14.14%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
12.53 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.14%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
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11.06.26
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09.06.26
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