Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
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24.04.2026 07:54:12
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 346 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten besserten sich, das sei in den Aktien der Schweizer allerdings bereits recht gut eingepreist, schrieb James Quigley am Donnerstagabend im Resümee der Quartalszahlen./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
346.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 432.80
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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