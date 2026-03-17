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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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17.03.2026
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24.04.2026 07:54:12

Roche Neutral

Roche
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 349 auf 346 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten besserten sich, das sei in den Aktien der Schweizer allerdings bereits recht gut eingepreist, schrieb James Quigley am Donnerstagabend im Resümee der Quartalszahlen./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 23:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Neutral
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
346.00 CHF
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$ 432.80 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
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