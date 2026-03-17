Roche 432.80 USD 7.42% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 384 Franken auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe die Erwartungen insgesamt erfüllt, schrieb Matthew Weston in seiner Einschätzung vom Donnerstag./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:47 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.