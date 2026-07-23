Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
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23.07.2026 10:18:00
Ausblick: Volkswagen (VW) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Volkswagen (VW) legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
Volkswagen (VW) vz wird am 24.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,74 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 9,22 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,34 EUR je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 0,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 81,16 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,81 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 18,65 EUR im Vergleich zu 13,35 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 19 Analysten durchschnittlich bei 323,65 Milliarden EUR, gegenüber 321,91 Milliarden EUR im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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