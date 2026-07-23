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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 945 US-Dollar belassen. Der Umsatz mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart habe die Markterwartung solide überboten, schrieb Luca Issi am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Mit seinem Forschungsprogramm Myositis liege das Unternehmen auf Kurs./la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.