arGEN-X Aktie 24766616 / NL0010832176
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23.07.2026 16:16:37
arGEN-X Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 945 US-Dollar belassen. Der Umsatz mit dem Muskelschwäche-Medikament Vyvgart habe die Markterwartung solide überboten, schrieb Luca Issi am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Mit seinem Forschungsprogramm Myositis liege das Unternehmen auf Kurs./la/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Outperform
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Unternehmen:
arGEN-X N.V.
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
774.20 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
796.80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Luca Issi
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse