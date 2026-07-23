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Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066

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Bilanzvorlage 23.07.2026 18:32:00

Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ausblick: Newmont mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

So sehen die Prognosen der Experten für die Newmont-Bilanz aus.

Newmont Corporation
76.10 CHF -1.13%
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Newmont wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Newmont im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Milliarden USD abgeschlossen haben - das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 20,53 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,43 USD je Aktie, gegenüber 6,39 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 27,37 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 22,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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