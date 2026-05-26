LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon berichtete am Montagabend von einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Schweizer, Thomas Schinecker, in der Vorwoche. Schinecker habe sich zuversichtlich geäußert zu Giredestrant in der adjuvanten Brustkrebstherapie, zu Sicherheitsprofil und Umsatzchancen von Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und auch zum Abnehmwirkstoff Enicepatide. Gordon sieht bei Roche die langfristig stabilsten Wachstumschancen im europäischen Pharmabereich./ag/gl;