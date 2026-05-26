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Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

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26.05.2026 11:35:43

Roche Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon berichtete am Montagabend von einer Telefonkonferenz mit dem Chef der Schweizer, Thomas Schinecker, in der Vorwoche. Schinecker habe sich zuversichtlich geäußert zu Giredestrant in der adjuvanten Brustkrebstherapie, zu Sicherheitsprofil und Umsatzchancen von Fenebrutinib gegen Multiple Sklerose und auch zum Abnehmwirkstoff Enicepatide. Gordon sieht bei Roche die langfristig stabilsten Wachstumschancen im europäischen Pharmabereich./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Overweight
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
410.00 CHF
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
James Gordon 		KGV*:
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19.05.26