SMI 13'427 -0.4%  SPI 18'548.3 -0.3%  Dow 49'442 0.6%  DAX 25'272 -0.3%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6'016 -0.4%  Gold 4'599 -0.4%  Bitcoin 76'527 -0.3%  Dollar 0.8020 -0.2%  Öl 64.6 1.2% 
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

68.67
CHF
0.51
CHF
0.75 %
10:57:22
BRXC
16.01.2026 12:02:11

Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
68.66 CHF 0.75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Das Jahr habe unter den Minenkonzern mit einer möglichen Mega-Fusion und rekordhohen Rohstoffpreisen intensiv begonnen, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Fusion von Glencore und Rio Tinto sei noch vor einem Jahr von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen worden. Die Transaktion gewinne aber an Dynamik, und angesichts der jeweiligen Kursreaktionen beider Aktien erwarte der Markt ein verbindliches Angebot, über das nun debattiert werde. Für Rio Tinto und den Wettbewerber BHP bringe der Deal aber Risiken mit sich./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:08 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
63.70 £ 		Abst. Kursziel*:
-5.80%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
63.55 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.59%
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

