Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

68.32
CHF
1.32
CHF
1.96 %
11:58:06
BRXC
14.01.2026 11:52:11

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
68.32 CHF 1.96%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rio Tinto angesichts der Fusionsgespräche mit Glencore mit einem Kursziel von 5300 Pence auf "Hold" belassen. Kupfergeschäfte seien die treibende Kraft hinter der Idee einer solchen Kombination, schrieb Richard Hatch am Dienstagabend. Mit dem Glencore-Kauf würde Rio Tinto in diesem Bereich Fuß fassen und günstiges Wachstum erlangen. Um eine Neubewertung zu erreichen, müsse sich aber viel ändern./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 17:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
53.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
63.28 £ 		Abst. Kursziel*:
-16.25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
63.23 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.18%
Analyst Name::
Richard Hatch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

13.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09.01.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.26 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
CHF
