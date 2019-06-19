Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
Rio Tinto Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rio Tinto von 4650 auf 5000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Christopher LaFemina erhöhte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie seine Preisprognosen für Kupfer, Aluminium und Edelmetalle. Er begründete dies damit, dass sich die Fundamentaldaten des Sektors aufgrund zunehmender Lieferengpässe, insbesondere bei Kupfer, Zinssenkungen der US-Notenbank und wahrscheinlicher Konjunkturmaßnahmen in China verbesserten./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Rio Tinto plc
|
03.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.25
|Rio Tinto-Aktie steigt: Gladstone-Kraftwerk soll offenbar früher vom Netz gehen (Dow Jones)
|
01.10.25
|FTSE 100-Titel Rio Tinto-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rio Tinto von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.25
|September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Rio Tinto-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.09.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
29.09.25
|Kaum Veränderungen: So steht der STOXX 50 nachmittags (finanzen.ch)
|
26.09.25
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Rio Tinto plc
|07:43
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
