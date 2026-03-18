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Rekord 18.03.2026 07:41:00

Talanx-Aktie: Rekordjahr trotz Grossschäden, Ausschüttung steigt deutlich

Talanx-Aktie: Rekordjahr trotz Grossschäden, Ausschüttung steigt deutlich

Die Aktionäre von Talanx können sich nach dem Rekordgewinn im vergangenen Jahr über eine deutlich höhere Dividende freuen.

Talanx
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Wie der Versicherungskonzern mitteilte, soll die Dividende um ein Drittel auf 3,60 Euro je Aktie steigen. Talanx betätigte zudem die im Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen und den Ausblick für 2026.

Talanx strebt für das laufende Jahr einen Gewinn von etwa 2,7 Milliarden Euro an, womit das für 2027 geplante Ergebnis ein Jahr früher erreicht würde. Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Milliarden Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis kletterte um 8 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro, wie aus den vollständigen Zahlen hervorgeht. Talanx profitierte unter anderem von einem niedrigen Schadensaufkommen im zweiten Halbjahr, nachdem die Waldbrände in Kalifornien im Januar für den grössten Einzelschaden der Unternehmensgeschichte gesorgt hatten.

"2025 war ein aussergewöhnliches Jahr - wir haben im ersten Quartal den grössten Naturkatastrophen-Schaden unserer Konzerngeschichte und anschliessend drei Quartale mit ungewöhnlich wenigen Naturkatastrophen erlebt", sagte Vorstandschef Torsten Leue. Grösster Einzelschaden im zweiten Halbjahr war der Hurrikan "Melissa", der im Oktober Jamaika verwüstete, mit 340 Millionen Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 89,1 Prozent von 90,3 Prozent im Vorjahr. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

DJG/mgo/kla

DOW JONES

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Bildquelle: Talanx

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