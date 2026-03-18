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Lohn im Blick 18.03.2026 07:43:36

Swatch-Aktie: So viel verdient der CEO nach dem markanten Gewinneinbruch

Swatch-Aktie: So viel verdient der CEO nach dem markanten Gewinneinbruch

Der Chef der Swatch-Gruppe, Nick Hayek, kassiert für das vergangene Jahr etwas weniger Lohn als im Vorjahr.

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Dies, nachdem der Gewinn des Uhrenkonzern 2025 erneut um fast 90 Prozent eingebrochen ist.

Hayek kommt auf eine Gesamtvergütung von 4,7 Millionen Franken, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Im Vorjahr waren es 5,0 Millionen gewesen. Insgesamt hat die Konzernleitung eine prozentual höhere Einbusse hingenommen: Diese wird - inklusive dem CEO-Lohn - mit 20,6 Millionen Franken entlöhnt nach 22,8 Millionen 2024.

Verwaltungsratspräsidentin Nayla Hayek erhält mit 3,0 Millionen Franken ebenfalls weniger als 2024 mit 3,2 Millionen. Alle sieben Mitglieder des Aufsichtsgremiums verdienten 2025 insgesamt 3,9 Millionen verglichen mit 4,1 Millionen Franken.

Das heisst der gesamte Verwaltungsrat erhielt etwas weniger als im Vorjahr. Kommt hinzu, dass Marc Hayek erst im Mai 2024 in den VR gewählt und daher in dem Jahr lediglich für den Zeitraum Juni bis Dezember entlöhnt wurde. Für 2025 erhielt er nun ein vollständiges Salär. Die Familie Hayek, welche Hauptaktionärin des Konzerns ist, ist seit dem Eintritt von Marc mit drei Personen in dem siebenköpfigen Gremium vertreten.

Swatch hatte Ende Januar bereits die Ergebnisse für das vergangene Jahr kommuniziert. Nach einem bereits desaströsen Jahr 2024 litt der Bieler Uhrenkonzern auch 2025 weiter unter der Konsumschwäche in China. Der Umsatz des Uhrenkonzerns sank im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 6,3 Milliarden Franken, und unter dem Strich verblieb lediglich noch ein Reingewinn von 25 Millionen (-89%).

ys/hr

Biel (awp)

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Bildquelle: Keystone,Goran Bogicevic / Shutterstock.com

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