Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’650 0.6%  SPI 17’661 0.6%  Dow 45’582 0.9%  DAX 22’430 0.6%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 5’516 0.2%  Gold 4’541 1.1%  Bitcoin 53’984 2.3%  Dollar 0.7999 0.1%  Öl 112.6 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
TotalEnergies bündelt britisches Portfolio mit Repsol-JV - Aktie höher
ETF des Monats April 2026 - Für unsichere Marktphasen eine gute Idee?!
Glencore-Aktie höher: Kanada erwägt Förderung für Kupferschmelze
Suche...

Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

70.96
CHF
2.34
CHF
3.41 %
17:04:10
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 14:54:39

Rio Tinto Equal-weight

Rio Tinto
71.03 CHF 3.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 6330 Pence belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität der Bergwerkskonzerne hänge aber mehr von der Rohstoffknappheit als von inflationären Tendenzen ab. Das gelte aber nur, solange die Nachfrage nicht von Preissteigerungen "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Rio Tinto plc Equal-weight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Morgan Stanley 		Kursziel:
63.30 £
Rating jetzt:
Equal-weight 		Kurs*:
78.28 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Equal-weight 		Kurs aktuell:
67.58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alain Gabriel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rio Tinto plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:54 Rio Tinto Equal-weight Morgan Stanley
20.03.26 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
17.03.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen