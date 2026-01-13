Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
170.95CHF
-3.85CHF
-2.20 %
16:12:43
SWX
15.01.2026 14:36:15
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
200.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
172.90 CHF
|
Abst. Kursziel*:
15.67%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
171.05 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
