Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

170.95
CHF
-3.85
CHF
-2.20 %
16:12:43
SWX
15.01.2026 14:36:15

Richemont Outperform

Richemont
171.05 CHF -3.27%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Das Juwelengeschäft des Luxuswarenherstellers befinde sich in einer guten Verfassung, schrieb Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es habe von spendierfreudigen Amerikanern und den Käufen durch Touristen weltweit profitiert./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 10:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
172.90 CHF 		Abst. Kursziel*:
15.67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
171.05 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.92%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

