Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

134.25
CHF
-0.55
CHF
-0.41 %
11:59:16
SWX
21.08.2025 10:27:47

Richemont Outperform

Richemont
134.37 CHF -0.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
190.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
134.25 CHF 		Abst. Kursziel*:
41.53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
134.37 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
41.40%
Analyst Name::
Luca Solca 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

