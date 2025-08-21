|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Richemont Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 Franken belassen. Luca Solca zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schlüsse aus aktuellen Schweizer Uhren-Exportdaten. Begünstigt von zollbedingt vorgezogenen Ausfuhren in die USA seien die Uhrenexporte im Juli um 6,9 Prozent gestiegen. In den übrigen Regionen sei der Trend durchwachsen. Er geht davon aus, dass die August-Zahlen aufgrund der US-Zölle erneut schwanken werden./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:47 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Outperform
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
190.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
134.25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
41.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
134.37 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.40%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
11:19
|Aktienempfehlung: So bewertet Bernstein Research die Richemont-Aktie (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Anleger schicken Richemont am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
19.08.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Dienstagshandel in Zürich: SLI beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:27
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|17.07.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.25
|Richemont Hold
|Deutsche Bank AG
|21.07.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|134.25
|-0.41%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:36
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|10:35
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|10:27
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|09:32
|
Baader Bank
CTS Eventim Add
|09:31
|
UBS AG
CTS Eventim Buy
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Vonovia Buy
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
CTS Eventim Overweight