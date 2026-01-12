Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall von 2340 auf 2200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zudem bleibt die Aktie sein Top-Favorit, wie Analyst George McWhirter laut einer Einschätzung vom Sonntag schrieb. McWhirter setzt nach wie vor auf Rüstungswerte. Die US-Militäraktion in Venezuela sowie die Grönland-Frage hätten die geopolitische Unsicherheit weiter erhöht. Seine Erwartung eines Dekade langen Anstiegs der europäischen Rüstungsausgaben sieht er bestätigt. Die Rüstungsbranche sei zudem niedriger bewertet als der Bereich zivile Luftfahrt./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
2’200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’926.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’920.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.58%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
