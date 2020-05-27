Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 2200 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Angesichts des größten Wiederbewaffnungszyklus' in Europa seit den frühen Tagen des Kalten Kriegs sehe er den Rüstungssektor positiv, schrieb Sam Burgess in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Die hohen Bewertungen verlangten allerdings eine selektive Vorgehensweise. Als seinen Favoriten nennt der Experte BAE Systems. Derweil passe das Produktportfolio von Rheinmetall am besten zu den bestehenden Verteidigungsdefiziten, und die Bewertung werde den mittelfristigen Aussichten noch nicht gerecht. Bei Renk erscheine die Bewertung schon angemessen./gl/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
2’200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’925.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.26%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
1’917.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.76%
|
Analyst Name::
Sam Burgess
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
18.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Rüstungsaktien nicht mehr auf Erholungskurs: Rheinmetall, HENSOLDT und RENK schlagen unterschiedliche Richtungen ein (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09:31
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|16.09.25
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|77.96
|43.20%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:59
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|10:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
SAFRAN Buy
|10:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
MTU Aero Engines Neutral
|10:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
BMW Buy
|10:53
|
Goldman Sachs Group Inc.
Rolls-Royce Buy
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Volkswagen Buy
|10:52
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Mercedes-Benz Group Hold