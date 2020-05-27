Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'191 0.0%  SPI 16'934 -0.1%  Dow 45'834 -0.6%  DAX 23'778 0.3%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5'419 0.5%  Gold 3'639 -0.1%  Bitcoin 92'535 0.7%  Dollar 0.7961 -0.1%  Öl 67.3 0.7% 
Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

77.96
CHF
23.52
CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
15.09.2025 08:19:03

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1817.17 CHF 2.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Chloe Lemarie hob in einer am Montag vorliegenden Studie zunächst hervor, dass über die vereinbarte Kaufsumme nichts mitgeteilt worden sei. Aus Gesprächen glaubt die Expertin zu wissen, dass NVL eine prozentual zweistellige Marge abwerfe und es die Ambition gebe, diese inklusive Synergien in den mittleren Zehnerbereich zu steigern. Auf dieser Basis geht sie ohne Berücksichtigung von Schulden von einem Übernahmepreis in der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’920.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’946.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.59%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

