NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall angesichts der Übernahme des Schiffbauers NVL auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Chloe Lemarie hob in einer am Montag vorliegenden Studie zunächst hervor, dass über die vereinbarte Kaufsumme nichts mitgeteilt worden sei. Aus Gesprächen glaubt die Expertin zu wissen, dass NVL eine prozentual zweistellige Marge abwerfe und es die Ambition gebe, diese inklusive Synergien in den mittleren Zehnerbereich zu steigern. Auf dieser Basis geht sie ohne Berücksichtigung von Schulden von einem Übernahmepreis in der Spanne von 1,5 bis 2 Milliarden Euro aus./rob/tih/gl;