Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

77.96
CHF
23.52
CHF
43.20 %
27.05.2020
SWX
12.09.2025 10:49:37

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
1754.62 CHF 0.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihm noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Rheinmetall habe erheblichen Spielraum für eine operative Steigerung in allen Geschäftsbereichen, insbesondere bei Waffen und Munition sowie Fahrzeugsystemen. In einer weiteren Studie wurde betont, dass das jüngste Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum das Thema europäische Luftverteidigung wieder in den Fokus gerückt habe. Im Bereich Abwehrwaffen mit geringerer Reichweite sei Rheinmetalls System Skyranger von entscheidender Bedeutung./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
2’250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’885.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’883.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.49%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rheinmetall AG

