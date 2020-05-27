Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach einem Treffen mit Investor-Relations-Managern mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Im November oder Dezember werde es wohl mehr Klarheit über den deutschen Haushalt 2026 geben, wobei da der Fokus bereits stark auf Munition liege, schrieb Chloe Lemarie am Montag. Eine Perspektive für 2030 und darüber hinaus werde wohl im November auf einem Kapitalmarkttag abgegeben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 01:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2’250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’758.50 €
|
Abst. Kursziel*:
27.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’755.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.17%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
