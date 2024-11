RENK 18.89 CHF -1.30% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Das Rüstungsunternehmen habe ermutigende Resultate für das dritte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Das operative Ergebnis (Ebit) habe 12 Prozent über dem Konsens gelegen und die diesjährige Prognose sei bekräftigt worden. Außerdem erwähnte er die Angabe des Unternehmens, dass die Lieferkettenprobleme im Bereich Vehicle Mobility Solutions (VMS) erfolgreich gelöst seien./tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



