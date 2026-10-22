RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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22.10.2026 13:09:54
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Renk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Panzergetriebe-Hersteller dürfte insgesamt solide Kennziffern ausweisen, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Nächster Kurstreiber könnte die für Anfang Dezember erwartete Aktualisierung der Geschäftsstrategie sein./edh/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RENK Buy
|
Unternehmen:
RENK
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.06 €
|
Abst. Kursziel*:
96.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
97.51%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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