RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
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22.10.2026 06:55:42
Renk verkauft Gleitlagergeschäft an Miba
DOW JONES--Renk verklauft sein Gleitlagergeschäft an das österreichische Industrie- und Technologieunternehmen Miba. Das zivile Geschäft von Marine & Industry bleibt von der Transaktion unberührt, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Das Gleitlagergeschäft ist am Standort Hannover angesiedelt und wird seit Oktober 2025 als eigenständige Gesellschaft unter dem Namen Renk Bearings GmbH geführt.
Renk will den Anteil des Defense-Geschäfts am Gesamtumsatz bis 2030 auf rund 90 Prozent steigern. Der Verkauf des Geschäfts Slide Bearings schaffe die Voraussetzungen dafür, Kapital und Kapazitäten noch gezielter auf die Wachstumsmärkte für Verteidigungslösungen zu Land und auf See auszurichten, so das Unternehmen.
"Mit dem Verkauf des Gleitlagergeschäfts setzen wir unsere Sektorenstrategie wie angekündigt um, indem wir unseren strategischen Fokus noch konsequenter auf das Defense-Geschäft ausrichten", sagte Renk-CEO Alexander Sagel. "Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit der Miba für das technologisch starke Gleitlagergeschäft genau den richtigen Partner gefunden haben, um Slide Bearings mit dem passenden Branchenfokus weiterzuententwickeln." Mibas Gleitlager-Division Miba Bearing Group ist auf die Entwicklung und Produktion von Gleitlagertechnologien für industrielle Anwendungen und für Motoren spezialisiert.
Infolge des Verkaufs weist Renk den Geschäftsbereich Slide Bearings ab dem vierten Quartal als nicht fortgeführten Geschäftsbereich aus. Die Jahresprognose, die nur noch die fortgeführten Geschäftsbereiche Vehicle Mobility Solutions (VMS) und M&I umfasst, passte Renk entsprechend an und stellt für dieses Jahr nun einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro und bereinigtes EBIT von 240 bis 255 Millionen Euro in Aussicht.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/rio
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)
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