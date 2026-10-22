VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
95.52CHF
-1.40CHF
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22.10.2026 20:48:17
VINCI Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ruairi Cullinane wertete ein robustes Umsatzwachstum des Infrastrukturkonzerns im dritten Quartal als leicht positiv, wie er am Donnerstag nach dem Bericht schrieb./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: VINCI Outperform
|
Unternehmen:
VINCI
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
108.45 €
|
Abst. Kursziel*:
33.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
107.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.63%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
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Aktien in diesem Artikel
|VINCI
|95.52
|-1.44%
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