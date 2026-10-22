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VINCI Aktie 508670 / FR0000125486

95.52
CHF
-1.40
CHF
-1.44 %
17:30:00
SWX
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22.10.2026 20:48:17

VINCI Outperform

VINCI
97.64 CHF -1.51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vinci auf "Outperform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Ruairi Cullinane wertete ein robustes Umsatzwachstum des Infrastrukturkonzerns im dritten Quartal als leicht positiv, wie er am Donnerstag nach dem Bericht schrieb./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 13:46 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: VINCI Outperform
Unternehmen:
VINCI 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
108.45 € 		Abst. Kursziel*:
33.70%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
107.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.63%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
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VINCI 95.52 -1.44% VINCI