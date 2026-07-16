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RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

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16.07.2026 14:38:02

RENK Buy

RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Eine Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen lasse auf gestiegene Margen im zweiten Jahresviertel schließen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Getriebehersteller sei auf gutem Weg, beim operativen Ergebnis (Ebit) das obere Ende der Prognosespanne zu erreichen./bek/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 07:40 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
43.12 € 		Abst. Kursziel*:
39.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
42.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.52%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
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