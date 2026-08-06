RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang

Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent auf gut 637 Millionen Euro, wie der Rüstungszulieferer RENK am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte um rund 10 Prozent auf gut 98 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 14,4 auf 15,4 Prozent. Damit lagen die Zahlen im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

"Mit knapp 1,2 Milliarden Euro Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht", sagte Konzernchef Alexander Sagel laut Mitteilung mit Blick auf eine rekordhohe Nachfrage. Er bestätigte ausserdem die Jahresziele. So soll der Umsatz 2026 weiterhin auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro und peilt dabei die obere Hälfte der Spanne an.

Zum XETRA-Schluss ging es für die RENK-Aktie um 5,79 Prozent aufwärts auf 51,31 Euro.

AUGSBURG (awp international)