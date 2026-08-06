RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hohe Nachfrage
|
06.08.2026 18:04:00
RENK-Aktie mit Höhenflug: Erwartungen im Rüstungsboom erfüllt - Rekordauftragseingang
Der Getriebehersteller RENK hat im ersten Halbjahr von einer unverändert hohen Nachfrage im Verteidigungsgeschäft profitiert.
"Mit knapp 1,2 Milliarden Euro Auftragseingang haben wir bereits nach sechs Monaten nahezu das Niveau der ersten neun Monate des Vorjahres erreicht", sagte Konzernchef Alexander Sagel laut Mitteilung mit Blick auf eine rekordhohe Nachfrage. Er bestätigte ausserdem die Jahresziele. So soll der Umsatz 2026 weiterhin auf mehr als 1,5 Milliarden Euro steigen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sieht der Konzern bei 255 bis 285 Millionen Euro und peilt dabei die obere Hälfte der Spanne an.
Zum XETRA-Schluss ging es für die RENK-Aktie um 5,79 Prozent aufwärts auf 51,31 Euro.
AUGSBURG (awp international)
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu RENK
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16:29
|RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Freitagnachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
12:29
|RENK Aktie News: RENK am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|RENK Aktie News: RENK am Freitagvormittag in Grün (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu RENK
|13:54
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|11:14
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:54
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|11:14
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:54
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|11:14
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
RENK am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.