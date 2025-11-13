RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
60.50CHF
2.82CHF
4.90 %
09:32:10
BRXC
13.11.2025 08:28:24
RENK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, schrieb Chloe Lemarie in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Schwächere Umsätze habe eine höhere Profitabilität des Rüstungsunternehmens mehr als ausgeglichen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
RENK
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
62.42 €
Abst. Kursziel*:
28.16%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
66.44 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.41%
Analyst Name::
Chloe Lemarie
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
