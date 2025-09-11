Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’264 -0.2%  SPI 17’025 -0.1%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’760 0.2%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’391 0.1%  Gold 3’652 0.5%  Bitcoin 91’835 -0.1%  Dollar 0.7958 0.0%  Öl 65.9 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Schock für Tesla-Aktie, GM-Aktie & Co: Ab 30. September droht Nachfrage-Kollaps
Alibaba-Aktie steigt deutlich nach KI-Initiativen und Cloud-Investitionen
Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Inflation in Deutschland: Erwarteter Anstieg im August
Suche...
200.- Saxo-Deal

RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730

66.36
CHF
1.13
CHF
1.73 %
09:00:07
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 07:21:34

RENK Buy

RENK
66.36 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Renk auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die rekordhohe Teilnehmerzahl an der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London belege das Interesse an der Branche und untermauere seinen positiven Blick auf die Unternehmen, schrieb George McWhirter in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Für seine "Top Picks" Babcock International und Renk ist er nun zuversichtlicher als bisher. Der Experte schätzt zudem, dass die rekordhohen Auftragsbestände etwa bei BAE Systems, Chemring, QinetiQ, Renk und Rheinmetall die Umsätze bis 2028 um jährlich im Schnitt 12 Prozent steigern sollten./gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
84.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.92 € 		Abst. Kursziel*:
18.44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
71.09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.16%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RENK

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?