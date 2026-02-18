Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Die Aktien des Medienkonzerns und Datenbankanbieters seien ungerechtfertigterweise 30 Prozent niedriger bewertet als die der US-Konkurrenz, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend. Er hält den Weg für rund 9 Prozent operatives Ergebniswachstum in den kommenden drei bis vier Jahren für gut absehbar. Kerven geht wie Relx davon aus, dass das Thema KI die Nachfrage nach den Daten, Informationen und der Analytik der Briten noch antreiben wird. Seine Ergebnisprognose für 2030 hob Kerven um 8 Prozent an. Auf dieser Basis liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei lediglich 7./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
50.70 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25.90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.34 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse