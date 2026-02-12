Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’611 0.6%  SPI 18’769 0.5%  Dow 49’451.9800 -1.3%  DAX 24’869 0.1%  Euro 0.9127 0.0%  EStoxx50 6’002 -0.2%  Gold 4’964 0.9%  Bitcoin 51’518 1.2%  Dollar 0.7698 0.0%  Öl 67.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets veröffentlicht Bewertung: Daimler Truck-Aktie mit Outperform
Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
Georg Fischer-Aktie leichter: Verkauf der Casting-Sparte an Nemak abgeschlossen
Basler Kantonalbank-Aktie gibt nach: BKB kündigt Tier-1-Anleihe zum ersten möglichen Termin
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

22.90
CHF
1.71
CHF
8.07 %
11:41:33
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 09:43:53

RELX Overweight

RELX
22.90 CHF 8.07%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3745 auf 3075 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey begründete die Zielsenkung am Freitag mit der deutlich gesunkenen Branchenbewertung, die unter dr Furcht vor KI-Konkurrenz für Datenanbieter leidet. Aktuell sei in den Relx-Aktien aber bereits ein pessimistischer Ausgang der ganzen Sache eingepreist./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 02:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.75 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
24.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
22.08 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?