RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3745 auf 3075 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nick Dempsey begründete die Zielsenkung am Freitag mit der deutlich gesunkenen Branchenbewertung, die unter dr Furcht vor KI-Konkurrenz für Datenanbieter leidet. Aktuell sei in den Relx-Aktien aber bereits ein pessimistischer Ausgang der ganzen Sache eingepreist./rob/mis/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.75 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
22.08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
